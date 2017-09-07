Kuyuda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, su kuyusuna giren ve çıkmak isterken içindeki mazgala kafası sıkışan yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Civril Köyü\'nde sokak köpeği ve yavrusu, yol kenarında mazgal kapağı içine düşen yağmur suyu kuyusuna girdi. Yavru köpek, yaklaşık 1 metre derinliğindeki kuyudan çıkmak isterken kafası mazgala sıkıştı. Kuyu etrafında dolaşan köpek ile kuyudaki yavrusunu fark eden İsmail Kalaycı, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi kenardaki mazgala kafası sıkışan yavru köpeği, mazgalı keserek kurtarıp çıkardı.

Uzun süre su içinde kaldığı için bitkin düşen köpek, kısa süre sonra bayıldı. Bu sırada annesi köpeğin yanından ayrılmadı. Bunun üzerine belediye veteriner işleri müdürlüğüne haber verildi. Gelen ekip, yavru köpek ile yanından ayrılmayan annesini uyuşturucu iğne atarak bayıltıp yakalayarak araçla Aşağısoku Mahallesi\'nde bulunan hayvan barınağına götürdü. Yavru köpek burada tedaviye alındı.



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