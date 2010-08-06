-KUYUDA ÇİMENTOLAMA İŞİ BİTTİ LONDRA (A.A) - 06.08.2010 - İngiliz petrol şirketi BP, Amerikan tarihinin en büyük petrol kirliliğine yol açan kuyuyu çimentolama işlemini bitirdi. BP'den yapılan açıklamada, 20 Nisanda meydana gelen ve Deepwater Horizon platformunun batmasına, 11 çalışanın ölümüne yol açan patlamanın ardından Temmuz ortasına kadar denize her gün 780 milyon litre hampetrol akmasına yol açan kuyudaki sızıntıyı tamamen durdurmak için başlatılan "static kill" operasyonu çerçevesinde yapılan çimentolama işleminin 5 saat sürdüğü belirtildi. İngiliz şirketi, bu işlemin etkinliğinin kontrolü için bir denetim mekanizmasının yürürlüğe sokulduğunu kaydetti. Korkunç çevre kirliliği BP'ye milyarlarca dolar zarara mal oldu.