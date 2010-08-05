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Dünya

KUYU BUGÜN ÇİMENTOLANIYOR WASHINGTON (A.A)

05 Ağustos 2010 12:04

-KUYU BUGÜN ÇİMENTOLANIYOR WASHINGTON (A.A) - 05.08.2010 - Meksika Körfezi'ndeki ABD'nin en büyük çevre kirliliğinin kaynağı olan petrol kuyusunun tamamen kapatılması için operasyonu sürdüren İngiliz BP şirketi, Amerikan makamlarının onayını almasının ardından kuyuyu bugün çimentolayacak. Amerikan hükümetinin çevre felaketiyle mücadele koordinatörü Thad Allen yaptığı açıklamada, "static kill" operasyonunun başarılı olduğunu ve test sonuçlarının olumlu sonuç verdiğini görünce hasarlı kuyunun çimentolanması için BP'ye izin verildiğini belirtti. BP şirketi de çimento pompalama operasyonunun bugün başlamasının öngörüldüğünü bildirdi. ABD Başkanı Barack Obama da Meksika Körfezi'ne akan hampetrolün durdurulması için yürütülen operasyonun ilk aşamasının başarılı olmasının ardından yaptığı açıklamada, çevre felaketinin durdurulması için yürütülen çabaların artık sonuna geldiğini kaydetti. Operasyonun başarılı olmasını "çok güzel bir haber" diye niteleyen Obama, 100 günü aşkın zamandır okyanusa karışan petrolün büyük bölümünün toplandığı veya dağıldığı yönündeki resmi raporun sonuçlarından da büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

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