Kuyt'tan Cocu'ya destek

İSTANBUL,(DHA)
Fenerbahçe\'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olan vatandaşı Phillip Cocu\'ya sosyal medyadan başarı diledi.
Kuyt, sosyal medya hesabından Cocu\'nun Fenerbahçe\'de görev almasıyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı: \"Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz, aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar.\"