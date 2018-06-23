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Spor

Kuyt'tan Cocu'ya destek

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olan vatandaşı Phillip Cocu'ya sosyal medyadan başarı diledi

23 Haziran 2018 01:34

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olan vatandaşı Phillip Cocu\'ya sosyal medyadan başarı diledi. 
Kuyt, sosyal medya hesabından Cocu\'nun Fenerbahçe\'de görev almasıyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı: \"Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz, aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar.\"
 

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