Kuyt'ın menajerinden Galatasaray'ı üzecek haber!

Liverpool'un Hollandalı golcüsü Dirk Kuyt'ın Merseyside'dan ayrılması beklenirken hangi takıma gideceği konusunda menajeri ipucu vermeye başladı.

Daily Mail'in haberine göre, sezon sonunda Anfield Road'dan yol alacak isimler yavaş yavaş şekilleniyor. Bunlardan üçünün Fabio Aurelio, Maxi Rodriguez ve Dirk Kuyt olması beklenirken transfer pazarını en çok heyecanlandıran isim de Hollandalı golcü oyuncu olarak dikkat çekiyor. Avrupa'da bir kulübe transferini 'çok yakın' olarak nitelendiren İngilizler, 1.2 milyon euroluk bir bedelle 32 yaşındaki oyuncunun transfer olabileceği ihtimalini yazıyorlar.



Galatasaray ihtimali kuvvetli değil



Haberde Kuyt ile ilgilenen ekipleri İtalya'dan Roma ve Fiorentina, Hollanda'dan eski kulübü Feyenoord ve Türkiye'den de Galatasaray olarak yazan İngiltere medyasına göre en güçlü aday; Feyenoord...

Kuyt'ın menajeri Rob Jansen de transfer ihtimalleri üzerinde durduklarını belirterek; "Kuyt, Liverpool'da kalmak istiyor. Ancak aksi bir durum gelişirse yeni maceralara atılmak üzere seçenekleri değerlendirecektir." sözlerini kullandı. Jansen; "Eğer Hollanda'ya dönecekse bu takım kesinlikle Feyenoord olacaktır. Henüz resmi bir görüşme yapmadık. Bir kaç gün önce Kuyt'un durumunu konuşmak üzere Liverpool'a gittim, o kadar" diyerek Feyenoord ihtimalinin üzerinde durdu.