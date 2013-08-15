Kuyt'ın kaşı açıldı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dirk Kuyt, Portekiz ile Hollanda milli takımları arasında oynanan hazırlık maçı öncesindeki son antremanda beklenmedik bir sakatlık yaşadı.

Hollanda milli takımından arkadaşı Jonathan De Guzman ile antreman sırasında çarpışan Fenerbahçeli yıldız Dirk Kuyt, geçirdiği sakatlık sebebiyle antremanı tamamlayamadı.

Çarpışmadan sonra yere yığılan ve hemen hastaneye kaldırılan De Guzman'ın ise beyin sarsıntısı geçirdiği, yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi.

Yürüyerek sahayı terkeden Dirk Kuyt'ın ise kaşının açıldığı, başarılı forvete 5 dikiş atıldığı öğrenildi.

Sakatlığı sebebiyle Portekiz maçında forma giymeyen Kuyt'ın Türkiye'ye geri döndüğü ve Fenerbahçe takım doktoru tarafından kontrolden geçeceği ise Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından açıklandı.