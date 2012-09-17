Kuyt Marsilya maçında yok

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Dirk Kuyt'ın sağ arka alt adalesini saran zarda yırtık tespit edildiği ve Marsilya maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Fenerbahçe'nin dün Mersin İdman Yurdu ile oynadığı maçta sakatlanan Hollandalı futbolcusu Dirk Kuyt'ın bugün öğle saatlerinde Göztepe Medical Park Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Çekilen MR sonucunda, Dirk Kuyt'ın sağ arka alt adalesini saran zarda yırtık tespit edildiği açıklanırken, Hollandalı futbolcunun UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü Marsilya ile yapılacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Kuyt, sakatlandığı için karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Marsilya hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün Mersin İdmanyurdu karşısında 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip ara vermeden, Avrupa kupası mücadelesi için ilk çalışmasını yaptı.

Fenerahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü maçta ilk 11'de görev alan futbolculara yenileme programı uygulandığı, diğer oyuncuların ise pas çalışmaları ve dayanıklılık koşusu yapıp, çift kale maç oynadıkları bildirildi.

Sow takımla çalışmalara başladı

Senegal Milli Takımı'ndan sakat dönen forvet oyuncusu Moussa Sow, tedavisinin ardından takımla çalışmalara başladı.

Milli takımda geçirdiği sakatlıkta sağ üst arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama oluşan Sow'un tedavi sürecinin ardından, takım çalışmasının tamamına katıldığı bildirildi.

Sakatlığı nedeniyle Mersin İdmanyurdu mücadelesinde görev alamayan Sow'un, Olympique Marsilya maçına hazır olması bekleniyor.

Mehmet Topal'da doku zedelenmesi

Sarı-lacivertli ekibin dünkü lig maçında sakatlanan Mehmet Topal'ın çekilen MR'ında, sol dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Mehmet Topal'ın tedavisine başlandığı, sakatlıkları bulunan diğer futbolcular Serdar Kesimal, Egemen Korkmaz ve Milos Krasic'in tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe, Olympique Marsilya maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.