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Spor

Kuyt Hamburg'a mı gidiyor?

Cazorla Real Madrid'i neden reddetti? Kuyt'ın Bundesliga'ya gitmek istemesinin altında neler yatıyor? Hangi Ganalı futbolcu, futbola veda etti? Capel'i hangi takım arkadaşı savundu? Bütün bu sor

10 Eylül 2008 03:00

Editör'den,

Avrupa'dan futbol kuşağımızda bugün ilgimizi çeken haberlerin başında İspanya millî takımı kadrosunda yer alan Cazorla'nın açıklamaları geliyor... Real Madrid’e hayır demenin kendisi için çok da zor olmadığını söyleyen futbolcu, dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti.. Detaylar haberimizde...

İspanya'dan devam edelim... Cazorla'nın reddettiği Real Madrid'in başarılı defans oyuncusu Segio Ramos, Bosna maçından sonra eleştirilen millî takım arkadaşı Capel’i savundu. Fenerbahçe maçında oyuna girdikten sonra takımına sağladığı katkıyla bizden geçer not almasa da (!) Sevillalı Capel'in millî takımda henüz iki maça çıktığını hatırlatmak isteriz.. Detaylar haberimizde...

Günün bir diğer ilgi çekici başlığı da, İngiltere'den geldi... Liverpool’un Hollandalı forveti Dirk Kuyt, Liverpool’dan ayrılıp kariyerinin devamını Hamburg’da geçirebileceğini söyledi. Detaylar haberimizde...

Bir veda haberimiz var... Ganalı defans oyuncusu Kuffour emekliye ayrıldı. Rusya’nın Khimki takımıyla olan sözleşmesi sona eren Kuffour, Suudi Arabistan ve Rusya’dan gelen tekliflere rağmen futbol hayatına devam etmeyeceğini açıkladı. Detaylar haberimizde...

Gün geçmiyorki, Domenech ile ilgili bir haber yapmayalım : )  Bu kez haberin kaynağı Fransız hocanın kendisi... Fransa millî takımı antrenörü Domenech, Sırbistan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında muhabirlerle kendisini savundu ve rahat olduğunu söyledi.. Domenech'ten ilginç açıklamalar haberimizde... 



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