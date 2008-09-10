Kuyt Hamburg'a mı gidiyor?

Günün başlıklarından derlediğimiz haberler:



Avrupa'dan futbol kuşağımızda bugün ilgimizi çeken haberlerin başında İspanya millî takımı kadrosunda yer alan'nın açıklamaları geliyor... Real Madrid’e hayır demenin kendisi için çok da zor olmadığını söyleyen futbolcu, dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti.. Detaylar haberimizde...İspanya'dan devam edelim... Cazorla'nın reddettiği Real Madrid'in başarılı defans oyuncusu, Bosna maçından sonra eleştirilen millî takım arkadaşıi savundu. Fenerbahçe maçında oyuna girdikten sonra takımına sağladığı katkıyla bizden geçer not almasa da (!) Sevillalı Capel'in millî takımda henüz iki maça çıktığını hatırlatmak isteriz.. Detaylar haberimizde...Günün bir diğer ilgi çekici başlığı da, İngiltere'den geldi... Liverpool’unLiverpool’dan ayrılıp kariyerinin devamını Hamburg’da geçirebileceğini söyledi. Detaylar haberimizde...Bir veda haberimiz var... Ganalı defans oyuncusuemekliye ayrıldı. Rusya’nın Khimki takımıyla olan sözleşmesi sona eren Kuffour, Suudi Arabistan ve Rusya’dan gelen tekliflere rağmen futbol hayatına devam etmeyeceğini açıkladı. Detaylar haberimizde...Gün geçmiyorki,ile ilgili bir haber yapmayalım : ) Bu kez haberin kaynağı Fransız hocanın kendisi... Fransa millî takımı antrenörü Domenech, Sırbistan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında muhabirlerle kendisini savundu ve rahat olduğunu söyledi.. Domenech'ten ilginç açıklamalar haberimizde...