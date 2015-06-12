Kuyt: Aklım Sneijder'in golünde kaldı...

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dirk Kuyt, şampiyonluğu saha dışı faktörler nedeniyle kaybettiklerini savundu.

3 sezonluk Türkiye kariyerini noktalayan Kuyt, Fanatik gazetesine açıklamalar yaptı.



Sneijder’in Gençlerbirliği’ne attığı gole dikkat çeken Kuyt, "Hollanda’dan arkadaşlarım arayıp 'Türkiye’de neler oluyor?' diye soruyorlar" dedi.



Kuyt, "Bu sezon hakemleri nasıl buldun?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Biliyorsunuz ben hakemler hakkında fazla konuşmayı seven biri değilim. Zaten genel olarak Türkiye’de bana göre hakemler görevlerini çok iyi yapıyor. Az hata yapıyorlar ama bazı şeyleri de görüyorsunuz, kanıtlayamıyorsunuz. Bizim 4 kırmızı kart gördüğümüz maça bakın. Hepsi doğru muydu, yoksa o maçta başka durumlar mı vardı.

Mesela Sneijder’in Gençlerbirliği’ne attığı gol. Beni hâlâ Hollanda’dan arkadaşlarım arıyor.. Ve soruyorlar: Dirk Türkiye’de neler oluyor? Ben burada onun suçu, bunun suçu var demek istemiyorum. Ama biz çok zarar gördük. Bazı takımlar ise limitte olmasına rağmen kart konusunda çok ‘şanslıydılar’ İşte bu nedenle diyorum ki, Türk Futbolu daha iyisini hak ediyor!"



Kuyt'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Hocam gayet güzel bir jestle beni son dakikada oyundan aldı. Seyirciler alkışladı. Bu tabii ki hoşuma gitti. Ancak açıkça belirtmeliyim ki, daha iyi bir veda olabilirdi..."

"Bence bu sezon en iyi güç gösterisini ortaya koyan Beşiktaş’tı. Gerçekten onları takdir ediyorum çünkü zaman zaman müthiş bir performans ortaya koydular. Onlar da sona gelince beklenmedik puanlar kaybetti. Yoksa bizim gibi, Galatasaray gibi onlar da şampiyonluğu hak ediyordu..."



"Gençlerbirliği yenilgisi bizi çok hırpaladı. Bir de Eskişehir karşısında alınan 1-1’lik beraberlik. Son dakika yediğimiz gol. Takım olarak bir hayli üzülmüştük. Ama herkes de biliyor ki, bizi asıl önemli bir şekilde etkileyen, Rizespor maçından sonra otobüsümüze yapılan silahlı saldırıydı. Ondan sonra gerçekten de sadece biz değil, çevremiz ailemiz çok etkilendi..."

"Açık söylemeliyim; Ben Aziz Yıldırım başkana büyük hayranlık duyuyorum. Bir çok kesim tarafından tepki görebilir. Agresif olduğu söylenebilir ancak bizlere karşı çok nazikti. Geriye bakıldığında onun yaşadıklarını göz önünde bulundurursak, kimse onun yaptığını yapamaz. Hiç pes etmedi. Büyük zorluklarla boğuştu ama Fenerbahçe sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi..."