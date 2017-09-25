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Kuyruğundan yaralı yunus tedavi edilerek denize bırakıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR sahilinde avlanan balıkçı Seyit Bektaş'ın hareketsiz bulduğu kuyruğundan yaralı, yaklaşık 2 metrelik Afalina cinsi yunus  İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanları tarafından tedavi edildi

25 Eylül 2017 18:02

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR sahilinde avlanan balıkçı Seyit Bektaş\'ın hareketsiz bulduğu kuyruğundan yaralı, yaklaşık 2 metrelik Afalina cinsi yunus  İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanları tarafından tedavi edildi. Yunus balıkçıların yardımı ile Avcılar açıklarında derin bir noktaya bırakıldı.

Avcılar açıklarında avlanan balıkçılardan Seyit Bektaş bu sabah denizde oldukça büyük canlı gördü. Bektaş, bunun üzerine deniz polisine bilgi verdi. Sevk edilen ekip, ağdaki hayvanın kuyruğundan yaralı bir yunus olduğunu tespit etti. Sahile çekilen yunus için Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü\'ne haber verildi. Sahile gelen veteriner Saffet Güngör, kuyruğunda yara bulunan yunusa ilk müdahaleyi yaparken, iki ağı çıkardı. Ardından tedavi edilebilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü\'ne haber verdi. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı\'nda Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi kısa sürede sahile gelerek görevlilerle birlikte ağa takılı yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki yunusa antibiyotik ve vitamin tedavisi uyguladıktan sonra balıkçıların yardımı ile Avcılar açıklarına götürerek yeniden özgürlüğüne bıraktı.
Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi, kendilerine haber gelmesi üzerine hemen sahile geldiklerini belirterek, \"Daha önce de benzer durumda 3 hayvanı kurtarmıştık. Geldiğimizde kuyruğunda misina veya ağlardan kaynaklanan daha önceden şekillenmiş 2 yara olduğunu gördük. Bu yaralar kronik olduğu için antibyotiğini yaptık derin suya götürürken yavaş da olsa hareket etti. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı\'ndaki (TUDAV) arkadaşlar bunu takip edeceklerdir\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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