-''KUVVETLİ YAĞIŞ'' UYARISI ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - İstanbul'un Avrupa yakası ve boğaz çevreleri ile Trakya'nın bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası ile boğaz çevrelerinde saat 22.00'ye kadar sürecek gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Uyarıda; sel, yıldırım, su baskını, dolu gibi olası risklere karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmaları istendi.