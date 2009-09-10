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Kuvvetli yağış isale hattını patlattı

10 Eylül 2009 13:48

Sakarya'da kuvvetli sağanak yağışta patlayan isale hattı nedeniyle kente 10 saat su verilemedi.

Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi (ADASU) Genel Müdürü Rüstem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı yağmurdan dolayı Esentepe bölgesindeki bin 200 milimetre çapındaki isale hattının patladığını bildirdi.

İsale hattından Erenler ve Adapazarı ilçeleriyle Arifiye'ye bağlı Hanlı Mahallesi'ne su verildiğini ifade eden Keleş, “Dün akşam üstü sağanak yağış başladı ve aşırı yağmurdan dolayı isale hattı patladı. Gece saat 24.00'ten beri şehrin bazı kesimlerine su verilemedi. 10 saate yakın bu yerlerde sular kesikti. Arkadaşlarımız şu anda isale hattının onarımını tamamladı. Saat 10.00 itibariyle su vermeye başladık” dedi.


 

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