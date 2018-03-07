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Kuvvet komutanlıklarında görevli subaylara FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan üyelerine yönelik operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli 9'u muvazzaf, 7'si ihraç ve açıkta olan toplam

07 Mart 2018 16:57

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanan üyelerine yönelik operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri\'nde görevli 9\'u muvazzaf, 7\'si ihraç ve açıkta olan toplam 16 subay gözaltına alındı.
FETÖ\'nün \'TSK yapılanması\'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 17 ilde, 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; örgütün \'ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandıkları belirlenen ve aktif görevde olan 1 binbaşı, 2 yüzbaşı ve 6 üsteğmen ile açığa alınan 2 yüzbaşı ve meslekten ihraç edilen 5 üsteğmen olmak üzere toplam 16 subay gözaltına alındı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri\'nde görevli olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital eşyaya incelemek üzere el konuldu.
Operasyonun çok yönlü sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtilirken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Kahramanmaraş\'a getirileceği bildirildi.

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