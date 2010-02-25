Kuvvet Komutanları'nın sorgusu bugüne kaldı

T24 -

7 kişiden 5'i tutuklandı



8 tutuklama

Komutanların sorgusu bugüne kaldı



Komutanlara sağlık kontrolü

Erdek Deniz Üs Komutanlığı Mayın Filosu Komutanlığı'nda görevli bir astsubayın evinde'Balyoz' darbe planı iddiasıyla ilgili soruşturmada, Pazartesi günü 49 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltındakilerden 13’ü sorgularının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 6’sı serbest bırakıldı, 7’si ise tutuklandı.Kalan 36 kişiden 18’i İstanbul Merkez Komutanlığı’nda, diğer 18’i ise geceyi İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’nde geçirdi.Dün, 9'u muvazzaf, 11'i emekli 20 asker Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne götürülürken, ilk olarak, Cumhuriyet savcılarınca sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 7 kişi, İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.Mahkeme, bir muvazzaf subay ile eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü'nün de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Öğütçü'nün, ‘Kafes’ soruşturmasında serbest bırakıldığı belirtilirken, tutuklanan diğer 3 emekli askerin isimleri şöyle: Emin Küçükkılıç, Suat Aydın ve İzzet Ocak.Emekli Albay Musa İstek serbest bırakılırken, bir muvazzaf subay hakkında da denetimli serbestlik hükmü uygulandı.Savcılıkça ifadeleri alınan muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 8 kişi daha mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren sorgulamaların ardından, saat 02.00 sularında bu isimlerin tutuklandığı haberi geldi.Böylece, dün sabahtan itibaren mahkemeye sevk edilen 9'u muvazzaf, 11'i emekli 20 askerden 13'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.Önceki gün de 2'si muvazzaf 7 asker tutuklanmıştı. Balyoz soruşturmasında tutuklu kişilerin sayısı da 20'ye yükseldi; bunlardan 8'i muvazzaf 12'si emekli.Son olarak serbest bırakılan isimler arasında emekli Tuğgeneraller GaffurAksu ve Ahmet Baki Erdoğan da bulunuyor.Gözaltındaki eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'in bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Emekli komutanları, başsavcı ve başsavcı vekilleri sorgulayacak.Öte yandan, İbrahim Fırtına, Çetin Doğan ve Ergin Saygun ile emekli Oramiral Özden Örnek, gece yarısından sonra sağlık kontrolünden geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar emniyete getirildi.