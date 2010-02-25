Kuvvet Komutanları'nın sorgusu bugüne kaldı

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinden itibaren adliyeye sevk edilen 20 kişiden, 6'sı muvazzaf 7'si emekli toplam 13 isim tutuklandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in sorguları da bugüne (25 Şubat 2010) kaldı. Bugün adliyeye sevk edilmesi beklenen diğer bir Kuvvet komutanı olan emekli 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın susma hakkının kullandığı belirtildi. Soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen emekli askerlerin sorgusu sırasında planda geçtiği belirtilen bir F-16 uçağının düşürülmesi ve camilerin bombalanmasıyla ilgili sorulara çok kızdıkları ve şiddetle karşı çıktıkları da öğrenildi. Taraf gazetesinde yer alan "Parola: Adi Başbakan" haberi sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde de Balıkesir'de bulunan
Erdek Deniz Üs Komutanlığı Mayın Filosu Komutanlığı'nda görevli bir astsubayın evinde evinde arama gerçekleştirildi.
'Balyoz' darbe planı iddiasıyla ilgili soruşturmada, Pazartesi günü 49 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltındakilerden 13’ü sorgularının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 6’sı serbest bırakıldı, 7’si ise tutuklandı.
Kalan 36 kişiden 18’i İstanbul Merkez Komutanlığı’nda, diğer 18’i ise geceyi İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’nde geçirdi.7 kişiden 5'i tutuklandı
Dün, 9'u muvazzaf, 11'i emekli 20 asker Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne götürülürken, ilk olarak, Cumhuriyet savcılarınca sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 7 kişi, İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, bir muvazzaf subay ile eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü'nün de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Öğütçü'nün, ‘Kafes’ soruşturmasında serbest bırakıldığı belirtilirken, tutuklanan diğer 3 emekli askerin isimleri şöyle: Emin Küçükkılıç, Suat Aydın ve İzzet Ocak.
Emekli Albay Musa İstek serbest bırakılırken, bir muvazzaf subay hakkında da denetimli serbestlik hükmü uygulandı.
8 tutuklama
Savcılıkça ifadeleri alınan muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 8 kişi daha mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren sorgulamaların ardından, saat 02.00 sularında bu isimlerin tutuklandığı haberi geldi.
Böylece, dün sabahtan itibaren mahkemeye sevk edilen 9'u muvazzaf, 11'i emekli 20 askerden 13'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
Önceki gün de 2'si muvazzaf 7 asker tutuklanmıştı. Balyoz soruşturmasında tutuklu kişilerin sayısı da 20'ye yükseldi; bunlardan 8'i muvazzaf 12'si emekli.
Son olarak serbest bırakılan isimler arasında emekli Tuğgeneraller Gaffur
Aksu ve Ahmet Baki Erdoğan da bulunuyor.Komutanların sorgusu bugüne kaldı
Gözaltındaki eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'in bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Emekli komutanları, başsavcı ve başsavcı vekilleri sorgulayacak.Komutanlara sağlık kontrolü
Öte yandan, İbrahim Fırtına, Çetin Doğan ve Ergin Saygun ile emekli Oramiral Özden Örnek, gece yarısından sonra sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar emniyete getirildi.