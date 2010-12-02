Kuveyt'ten ABD'ye: Guantanamo tutksaklarını öldürün

T24-Wikileaks'te yer alan yeni belgelerde Katar Emiri Hamad Bin El-Thani'nin ABD'ye İran'a saldırmak için bir hava üssünü kullanma izni verdiğini ve Kuveyt yönetiminin ABD'lilere Guantanamo tutsaklarıyla ilgili olarak "Hepsini öldürün" tasviyesinde bulunduğunu gösteriyor.



Wikileaks'in gün yüzüne çıkardığı yeni belgelerle ülkelerin kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor.

Katar Emiri Hamad Bin El-Thani'nin geçtiğimiz şubat ayında ABD'li senatör John Kerry'le görüşmesinde "İsrail'i Araplara güvenmediği için suçlayamayız, çünkü uzun süredir tehdit altındalar" değerlendirmesinde bulunması dikkat çekiyor.

Katar Emiri ayrıca Arap-İsrail barışının sağlanması için en iyi yolun Türkiye'nin arabuluculuğunda Suriye-İsrail müzakerelerine yeniden başlaması olduğu görüşünde.



Wikileaks'ın sızdırdığı veriler Katar'ın ABD'ye İran'a saldırmak için bir hava üssünü kullanma izni verdiğini de gösteriyor.

Belgelerde Kuveyt yönetimini de zora sokacak bir öneri var. Kuveytlilerin ABD'lilere Guantanamo tutsaklarıyla ilgili olarak "Hepsini öldürün" tasviyesinde bulunduğu söyleniyor.

Belgelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yeni başkanı Yukiya Amano'nun geçen yıl göreve başlamadan önce İran konusunda ABD'nin yanında yer alacağı sözü verdiği yönünde de bilgiler var.

Yeni belgelere göre ABD ve İngiltere, Pakistan'la ilgili derin kaygılar taşıyor. 2009 tarihli belgelerde ABD'li ve İngiliz diplomatlar Pakistan'ın nükleer silahlarının İslamcı militanların eline geçmesinden büyük korku duyuyor.

Belgelere en sert tepkilerden biri Rusya Başbakanı Vladimir Putin'den geldi. Putin belgelerde kendisinin Batman'a, Medvedev'in ise Robin Hood'a benzetilmesini küstahça ve ahlaksızca olarak niteledi.