-KUVEYT'TE VATANSIZ ARAPLAR AYAKLANDI KUVEYT (A.A) - 19.02.2011 - Kuveyt'te vatandaşlık isteyen vatansız Araplarla güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmalarda 30 kişi yaralandı. Güvenlik kaynakları, başkent Kuveyt'in kuzeybatısıntaki Cahra'da düzenlenen gösterilerde 50 kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Aynı kaynaklar, Salibiye köyünde de 80 kişinin benzer gösteri yaptığını söyledi. Güvenlik güçlerinin Cahra'da göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği kaydedildi. İçişleri bakanlığı, göstericilerin güvenlik güçlerine taş attığını açıkladı. Kuveyt'te uzun süredir yaşayan, ancak vatandaşlığı bulunmayan Bedeviler, vatandaşlık hakkı, parasız eğitim, bedava sağlık hizmeti, iş ve Kuveyt vatandaşlarıyla eşit haklar istiyor.