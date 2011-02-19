T24 LogoT24 Logo
Dünya

KUVEYT'TE VATANSIZ ARAPLAR AYAKLANDI KUVEYT (A.A)

19 Şubat 2011 12:11

-KUVEYT'TE VATANSIZ ARAPLAR AYAKLANDI KUVEYT (A.A) - 19.02.2011 - Kuveyt'te vatandaşlık isteyen vatansız Araplarla güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmalarda 30 kişi yaralandı. Güvenlik kaynakları, başkent Kuveyt'in kuzeybatısıntaki Cahra'da düzenlenen gösterilerde 50 kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Aynı kaynaklar, Salibiye köyünde de 80 kişinin benzer gösteri yaptığını söyledi. Güvenlik güçlerinin Cahra'da göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği kaydedildi. İçişleri bakanlığı, göstericilerin güvenlik güçlerine taş attığını açıkladı. Kuveyt'te uzun süredir yaşayan, ancak vatandaşlığı bulunmayan Bedeviler, vatandaşlık hakkı, parasız eğitim, bedava sağlık hizmeti, iş ve Kuveyt vatandaşlarıyla eşit haklar istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24