Kuveyt'te kadınların zaferi!

Kuveyt’te monarşi ile meclis arasındaki siyasi kriz yüzünden gidilen seçimin galibi kadınlar. Kadınlar ilk kez dört vekillik kazandı.



Petrol zengini Körfez emirliği Kuveyt’te monarşi üyelerinin seçilmeden bakanlık koltuklarını doldurduğu hükümet ile halkın seçtiği meclis arasındaki gerilim üç yılda üçüncü, bir yılda ikinci kez seçime gidilmesine yol açarken, bundan kadınlar kazançlı çıktı.



2005’te seçme-seçilme hakkı kazanan kadınlar ilk kez meclise girebildi, hem de dört milletvekiliyle...



Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah aileden atadığı hükümetin başbakanlığına da yeğenini getirmiş, ancak martta başbakanın yolsuzluklarıyla ilgili üç kez gensoru verilince, monarşi de sorgulanır kaygısıyla meclisi feshetmişti. Önceki gün meclisin 50 sandalyesi için yapılan seçimde 16’sı kadın 210 aday yarışırken, meclise 21 yeni vekil girdi, bunlardan dördü kadın.



2006 ve 2008’te seçilemedikten sonra bu kez tarih yazan kadınlar şunlar:

2005’te atanarak ilk kadın bakan unvanını almış başörtülü Masume Mübarek, felsefe profesörü Asil Avaci, ekonomist ve kadın hakları savunucusu Rola Daşti ve eğitim profesörü Selva Casır...



Hepsi ABD eğitimli, siyasi bilimler, ekonomi ve eğitim dallarında doktoroları bulunan bu kadınlardan ilk üçü ‘liberal eğilimli’, dördüncüsü ‘bağımsız’ olarak niteleniyor.



Kuveytlilerin değişime oy verdiğinin diğer göstergesi, Selefilerin kadın adayların boykot edilmesi çağrısı geri teperken, İslamcı vekillerin sayısının 24’ten 16’ya inmesi. Asıl kazanan konumundaki Şii azınlığın temsilcilerinin sandalye sayısı beşten dokuza fırladı. Nüfusun yarısını oluşturan büyük aşiretler meclisin de yarısını (25 vekilliği) kazandı.



Kadın vekil Mübarek sonucu “Halkın değişim iradesini yansıtıyor. Umarız siyasi istikrarın yolunu açıp meclis ile hükümet arasında işbirliğine yardımcı olur” diye yorumladı.



Avaci “Bu Kuveyt kadınları için olduğu kadar Kuveyt demokrasisi için de zafer” dedi.



Meclisin iki hafta sonra toplanmasından önce yeni hükümetin atanması gerek. Hükümet kökten değişmezse, siyasi kriz çıkabilir. Zira emir ailesine eleştirilerin öne çıktığı kampanya sürecinin ardından, hükümetin kriz çıkarmakla suçladığı vekiller yine seçilmişken, meclis tartışılan ve emir tarafından zaten yürürlüğe konulan 5 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik paketini oylayacak.

