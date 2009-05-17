Kuveyt'te ilk kez kadınlar da mecliste

Kuveyt'te dün yapılan genel seçimlerle, ülke tarihinde ilk kez kadınlar milletvekilliğine hak kazandı.



İlk kısmi seçim sonuçlarına göre, 50 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde 210 aday arasında yer alan 16 kadından 4'ü milletvekilliğini garantiledi.



Buna göre, Kuveyt'te ilk kadın bakan olan Masume Mübarek ile liberal Asil El Avadi, kadın hakları savunucusu Rola Daşti ve üniversitede görevli Selva El Casır, ülkenin ilk kadın milletvekilleri oldu.



Kuveyt'te, 2005'te seçme ve seçilme izniyle birlikte siyasi hakları verilen kadınlar, 2006 ve 2008 seçimlerinde bu fırsatı yakalayamamışlardı.

