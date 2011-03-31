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Dünya

KUVEYT'TE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ KUVEYT (A.A)

31 Mart 2011 17:26

-KUVEYT'TE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ KUVEYT (A.A) - 31.03.2011 - Kuveyt'te kabinenin istifasını sunduğu bildirildi. Kuveyt parlamentosundan bir kaynak, kabinenin, parlamentonun bakanları sorgulamasını engellemek için bugün istifasını sunduğunu belirterek, "Bakanlar istifalarını başbakana sundular, o da bunları Emir'e iletecek" dedi. Milletvekilleri, El Sabah ailesi üyesi 3 bakanın sorgulanmasını talep etmişlerdi. Kaynaklar dün de Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Sabah'ın, Başbakan Şeyh Nasır El Muhammed El Sabah'ı başka bir kabine kurması için yeniden atamasının beklendiğini bildirmişti.

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