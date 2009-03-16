Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te, hükümetin istifasını sunduğu ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah'ın da hükümetin istifasını kabul ettiği bildirildi.



Körfez'in zengin Arap emirliği Kuveyt'in devlet televizyonundaki haberde, "Emir, hükümetin istifasını kabul etti" denildi.



Haberde, gün boyu birçok milletvekilinin, hükümetin kısa süre sonra istifa edeceği yönünde açıklamalarda bulunduğu da hatırlatıldı.



Milletvekillerinin, Emir'in yeğeni olan başbakanın, kamu işlerini yönetmesiyle ilgili olarak soruşturulmasını istedikleri belirtiliyor.

