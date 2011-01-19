-KUVEYT'TE HER VATANDAŞA 3559 DOLAR CİDDE (A.A) -19.01.2011 - Kuveyt yönetimi 1 milyon vatandaşına bağımsızlığının 50. yıl dönümü nedeni ile 3559 dolar ve ücretsiz yiyecek kuponu verecek. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'ın emri ile 1 Şubat 2011 tarihinde hayata geçecek yeni karardan, Kuveyt'te yaşayan 2.2 milyon yabancı işçi muaf tutuldu. Ücretsiz yiyecek paketinin içinde pirinç, yumurta ve süt bulunuyor. Yiyecek paketi ise Mart 2012 yılına 14 ay boyunca dağıtılacak. Önümüzdeki ay bağımsızlığının 50. yıl dönümünü geçirecek olan Kuveyt aynı zamanda Saddam'ın Irak'ı işgalinden kurtuluşunun 20.yılını çeşitli etkinlikler ile kutlayacak.