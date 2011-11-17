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Dünya

Kuveyt'te göstericilerin parlamentoyu işgali sona erdi KUVEYT (A.A)

17 Kasım 2011 02:04

-Kuveyt'te göstericilerin parlamentoyu işgali sona erdi KUVEYT (A.A) - 16.11.2011 - Kuveyt'te muhalif binlerce göstericinin parlamento binasını işgali sona erdi. Kapıları zorladıktan sonra parlamento binasının büyük salonuna giren göstericiler, burada milli marşlarını okudular ve birkaç dakika sonra da binadan çıktılar. Muhalif milletvekili Musaallam El Barrak, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başbakanın istifasını isteyen bir gösteriye müdahalesi üzerine binlerce kişinin parlamento binasına girdiğini bildirmişti. Parlamentonun feshini isteyen başka parlamenterler ve eylemcilerin gösterisine liderlik eden Kuveytli muhalif vekil, ''Şu an parlamentoya girdik'' demişti. Parlamento önünde organize edilen büyük gösteriden sonra başbakanın ikametgahına yürümek isteyen göstericilere polisin coplu müdahalesinde 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

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