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Dünya

Kuveyt'te akademisyen, diplomat ve siyasetçilerden "Körfez krizini sonlandırın" çağrısı

53 imzacının bulunduğu bildiride "Krizin devam etmesi, kimse tarafından durdurulamayacak bir patlamaya neden olacak" denildi

26 Aralık 2017 01:33

Kuveyt'te aralarında akademisyen, diplomat ve siyasetçilerin de olduğu bir grup, imzaladıkları ortak bildiriyle Körfez ülkeleri liderlerine krizi sonlandırma çağrısında bulundu.

"Körfez Krizi ve Yansımaları Konusundaki Çağrı" başlıklı bildiriye 53 akademisyen, diplomat, siyasetçi, medya mensubu ve iş adamı imza attı. Körfez krizinin devam etmesinin, onu çözülemeyen bir düğüme dönüştüreceği uyarısı yapılan bildiride, Körfez ülkeleri liderleri, taraflar arasındaki anlaşmazlığı sonlandırma ve krizi çözmeye davet edildi.

"Fırsat oluşturuyor"

Bildiride "Krizin devam etmesi, kimse tarafından durdurulamayacak bir patlamaya neden olacak. Bu durum bölge ülkeleri arasında gerginliğin artmasını temenni eden bölgesel ve uluslararası kesimler için fırsat oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

Krizin ayrıca bölgesel ve uluslararası şartlar altında Körfez İşbirliği Konseyi'ne ve halkların çıkarlarına olumsuz yansımasından endişe edildiği vurgulandı.

Çekişen ülkelerin hükümet ve liderlerine, bölgeyi "hikmetleri" ile krizin derinleşmesi tehlikesinden uzaklaştırma çağrısı yapılan bildiride, söz konusu ülkelerden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın uzlaşı girişimini hayata geçirmeleri istendi.

İkinci çağrı

Aynı grup eylül ayında yine Körfez krizinin çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

 

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