Kuveyt'te 7. kattan düşen ev işçisi anlattı: Ev sahibi beni banyoya kilitlemişti, öldürecekti!

Kuveyt'te bir binanın yedinci katından düşen Etiyopyalı göçmen ev işçisi, ev sahibinin kendisini kurtarmak yerine kameraya çektiği anları anlattı. Etiyopyalı kadn, ev sahibinin kendisini banyoya kilitleyip öldürmeye çalıştığını ve kaçtığını anlattı.

Etiyopyalı ev işçisi, pencerenin kenarına tutunarak yardım istemiş ve "tutun beni" demişti. Buna karşın ev sahibi tarafından kurtarılmak yerine, kameraya çekilmişti. Etiyopyalı kadının düşüşünü kameraya çeken ev sahibi, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Metal bir tenteye vurduktan sonra kolu kırılan, baş ve kulağında kanama olan Etiyopyalı işçi, ölümden kurtuldu.

"Kendimi kurtarmak için pencereye çıktım"

Hürriyet'te yer alan habere göre pazar günü Etiyopya televizyonu genç kadının hastane yatağındaki görüntülerini yayınlarken, ev işçisi "kendini öldürmek istediği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Middle East Eye'a konuşan ev işçisi; "Hanımefendi beni banyoya kilitledi ve orada kimse duymadan öldürecekti, bunun üzerine kendimi kurtarmak için oraya çıktım ve sonra düştüm" dedi. Kendini korumaya çalıştığını söyleyen Etiyopyalı kadın, "Ne yapabilirdim ki" diye sordu.

Video, ev işçilerine yapılan muameleyi ortaya koydu

Öte yandan Kuveytli ev sahibi, görüntüleri kayda aldığını çünkü cinayet iddialarına karışmak istemediğini iddia etti. Kuveyt İnsan Hakları Derneği resmi bir soruşturma çağrısında bulunarak "insan hayatının hiç önemsemediğini" bildirdi. Video, Arap ülkelerinde yüksek gelirli ailelere hizmet eden ev işçilerinin gördüğü insani olmayan muameleyi ortaya koymuştu.