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Dünya

Kuveyt'te 2013 yılından bu yana ilk toplu infaz

Kuveyt'te 7 kişinin idam edildiği açıklandı

25 Ocak 2017 20:58

Kuveyt'te aralarında 'Emirlik Ailesi'ne mensup bir kişinin de bulunduğu, farklı suçlardan yargılanan 7 kişinin idam edildiği açıklandı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, '2010 yılında yeğenini öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmakla' suçlanan Emirlik Ailesi'nden Faysal Abdullah el Cabir es Sabah'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü kadın 7 kişinin idam cezası infaz edildi.

Ülkede 2013'ten bu yana ilk kez toplu infaz gerçekleştirilmiş oldu.

İdam edilenlerin Kuveyt, Mısır, Bangladeş, Filipin ve Etiyopya vatandaşı olduğu, 'adam öldürme, hırsızlık, adam kaçırma, bir düğün çadırını ateşe vererek 59 kişinin ölümüne sebep olma' başta olmak üzere her birinin farklı suçlamalardan yargılandığı belirtildi.

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