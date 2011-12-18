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Dünya

Kuveyt'te 2 Şubat'ta erken seçim KUVEYT (A.A)

18 Aralık 2011 16:57

-Kuveyt'te 2 Şubat'ta erken seçim KUVEYT (A.A) - 18.12.2011 - Kuveyt'te erken genel seçimler 2 Şubat'ta yapılacak. Özel Errai televizyonunun haberine göre Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, seçimlerin 2 Şubat'ta düzenlenmesine dair kararname çıkardı. Başbakan Şeyh Nasır El Muhammed El Sabah hükümetinin geçen ay istifa etmesinden sonra Emir parlamentoyu feshetmişti. Kuveyt anayasası, seçimlerin parlamentonun feshedilmesinden sonra 2 ay içinde yapılmasını öngörüyor. Ülkede El Sabah ailesinin egemenliğindeki hükümetle 50 üyeli parlamento arasında uzun süredir siyasi kriz yaşanıyor.

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