-Kuveyt'te 2 Şubat'ta erken seçim KUVEYT (A.A) - 18.12.2011 - Kuveyt'te erken genel seçimler 2 Şubat'ta yapılacak. Özel Errai televizyonunun haberine göre Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, seçimlerin 2 Şubat'ta düzenlenmesine dair kararname çıkardı. Başbakan Şeyh Nasır El Muhammed El Sabah hükümetinin geçen ay istifa etmesinden sonra Emir parlamentoyu feshetmişti. Kuveyt anayasası, seçimlerin parlamentonun feshedilmesinden sonra 2 ay içinde yapılmasını öngörüyor. Ülkede El Sabah ailesinin egemenliğindeki hükümetle 50 üyeli parlamento arasında uzun süredir siyasi kriz yaşanıyor.