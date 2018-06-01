Kuveytli din adamı: Salah oruç tutmadığı için sakatlandı!

Kuveytli bir din adamı, Şampiyonlar Ligi finalinden önce oruç tutmayacağını açıklayan Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın sakatlanmasını "Salah’ın Allah tarafından cezalandırılması" olarak yorumladı.

Mübarek el-Bathali adlı din adamı, geçtiğimiz cumartesi günü Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının "kahvaltı için iyi bir bahane olmadığını” söyledi.

El-Bathali, Arapça tweet atarak "Tanrı onu cezalandırdı. Ne yazık ki, bu yükü taşıyacak. Müslüman’ın hayatın akıl ve çaba ile yönetildiğine inanmadığını düşünmeyin, ama hayat Tanrı'nın elinden çıkar, ister zor olsun ister olmasın" dedi.

Din adamı, Salah'a "Belki de yaralanma sizin için iyidir" sözleriyle seslendi.

Salah'ın omzu, Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos ile çarpışmasından sonra çıkmış, Liverpool maçı 3-1 skoruyla kazanmıştı. Salah'ın, en az üç hafta antrenmanlardan uzak kalacağı açıklanmıştı.