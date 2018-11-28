Kuveytli Bakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Kasım(DHA)-Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Khalid Nasser Al-Roudan, İstanbul’da yapılan 9\'uncu Boğaziçi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine konuşmasında vurgu yapan Bakan Al-Roudan,”İnsanların dert, beklenti ve ümitlerini yakından bilen bu liderlik, büyük şehirlerin inşa edilmesi, köylerin kalkınması ve Türk vatandaşlarına hanesinde, köyünde ve beldesinde hizmetlerin ulaştırılmasını sağlayan bir liderliktir” dedi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden aralarında iş insanı ve siyasetçilerin de olduğu birçok kişiyi İstanbul\'da bir araya getirdi.

Zirveye katılarak bir konuşma yapan Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Khalid Nasser Al-Roudan,

“İslam\'dan bahsederken tarih ve geçmişine ait kanıtlarıyla dünyayı kendine hayran bırakan bir yerde bulunduğumu hatırlıyorum” dedi ve ekledi: “Barıştan bahsederken de, kendimi insanlık kitabında yaşamı boyunca parlak beyaz sayfalar yazan ve bunları insani çalışmaların lideri adlandırmasıyla Birleşmiş Milletler tarafından taçlandıran Majesteleri Kuveyt Emiri Şeyh Sabah eL-Ahmed’i hatırlıyorum.Kalkınmayı zikrederken ise, asalete dayanan ve modernliği gelecekte arayan insanların dert, beklenti ve ümitlerini yakından bilen Ekselansları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğini yaptığı kalkınma projesini hatırlıyorum.Bu liderlik, büyük şehirlerin inşa edilmesi, köylerin kalkınması ve Türk vatandaşlarına hanesinde, köyünde ve beldesinde hizmetlerin ulaştırılmasını sağlayan bir liderliktir”



“ÜÇ TÜRK ŞİRKET BÜYÜK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYOR”



Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesininin (KDIPA)2.9 milyar dolar büyüklüğünde yatırımı Kuveyt\'e çekmeyi başardığını dile getiren Bakan Al-Roudan,”Halihazırda, yüzde yüz mülkiyet oranıyla inşaat sektöründe Kuveyt\'te çalışan ve yatırım ruhsatı bulunan üç Türk şirketi mevcut. Bu şirketler Kuveyt’in kalkınma planında bulunan büyük ve başlıca projeleri gerçekleştirmekteler. Bu projeler arasında, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni Terminali de bulunmaktadır” diye konuştu.



“TİCARET POTANSİYELİNİ DAHA DA ARTIRABİLİRİZ”



İki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak için çalışmalar yaptıklarını, ticaret potansiyelini daha da artırabileceklerine değinen Bakan Al Roudan:”Ekonomik olarak daha birleşik olmalıyız.Sermayemiz ve kaynaklarımız var.Elimizde bunu yapmak için herşeyimiz var.Son 10 yılda Türkiye’de olanlardan Kuveyt olarak çok mutluyuz.Ticaret potansiyelini daha da artırabiliriz.Türkiye’de birçok alana yatırım yaptık bugüne kadar.Fırsat olursa yatırım yapmaya devam ederiz.İki ülke arasında ticaret hacmi 1.3 milyar dolara çıktı” şeklinde konuştu.



“TÜRKİYE’YE GELEN KUVEYTLİ SAYISI DAHA DA ARTACAK”



Türkiye’ye gelen Kuveytli turist sayısının 9 ayda 250 bine çıkmasının hatırlatılması üzerine Bakan Al-Roudan,”Bende turistlerden biriyim ve kendi tatilimi de burada yaptim.Bu rakam daha artacaktır.Türk insanı misafirperver ve bizim geleneklerimiz de ortak.Bu rakam cok daha artacaktır” dedi



“İSTANBUL HAVALİMANI’NIN BÖLGEYE OLUMLU ETKİSİ OLACAK”



Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Khalid Nasser Al-Roudan,İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak ise,”Türkiyedeki gelişmeleri görmekten çok mutluyuz.Sadece Türkiye’ye değil bütün bölgeye etkisi olacak.Bölgedeki her ülke ekonomik olarak bundan olumlu etkilenecek” diye konuştu.



“ÜLKEM İNSANİ ÇALIŞMALARIN FENERİ OLACAK”



Kuveyt’in dünyadaki kalkınma ve insani çalışmaların feneri olacağını ifade eden Bakan Al-Roudan şunları söyledi:”İnsani dayanaklardan hareketle ve dünyada barışın sağlanması için ülkem Kuveyt, ahlaki bağımlılıkla dünyanın dört bir yanında insani acıların hafifletilmesi, bu ülkelere barışın yerleşmesi, halklarına refah ve mutluluğun temin edilmesi için çalışmakta ve acı çeken bu halklara karşı bunu kendine bir görev saymaktadır”