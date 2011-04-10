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Dünya

KUVEYT'İN TANKLARINI SIRBİSTAN MODERNİZE EDECEK BELGRAD (A.A)

10 Nisan 2011 16:50

-KUVEYT'İN TANKLARINI SIRBİSTAN MODERNİZE EDECEK BELGRAD (A.A) - 10.04.2011 - Sırbistan Savunma Bakanı Dragan Şutanovac, eski Yugoslavya döneminde Kuveyt'e satılan 149 T-84 tankının modernizasyonunu Sırbistan'ın yapacağını bildirdi. Şutanovac, Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'a yaptığı açıklamada, ülkesiyle Kuveyt arasında imzalanan tankların modernizasyonu anlaşmasının, iki ülke ordusu arasındaki işbirliğinin devamının göstergesi olduğunu söyledi. Sırbistan'ın halen eski Yugoslavya'dan kalan önemli bir savunma sanayi potansiyeline sahip olduğunu belirten Şutanovac, 149 tankın onarım ve modernizasyonunu etkin bir iş kazanmanın başlangıcı olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Bu arada, Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç ve beraberindeki heyetin bugün ve yarın Kuveyt'te resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

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