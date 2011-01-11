Kuveyt ve Katar’da 280 milyar dolarlık pazar

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gezisine 2 Airbus 330 uçağıyla eşlik eden 358 işadamı, Kuveyt ve Katar’da 280 milyar dolarlık proje için 4 bin görüşme gerçekleştirecek. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, “İki ülkede toplam 246 görüşme masası kurulacak” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam başlayan Kuveyt ve Katar seyahatine 2 Airbus 330 uçağıyla eşlik eten 358 işadamı, 5 yılda gündeme gelecek toplam 280 milyar dolarlık projeye dönük görüşmeler için kolları sıvadı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, iki ülkede toplam 246 görüşme masası kuralacağını belirterek, toplam 4 bin iş görüşmesinin gerçekleşeceğini söyledi.



Bu görüşmelerin ilk ayağı bugün Kuveyt’te gerçekleşecek. Kuveyt ve Katar’ın Türkiye açısından çok önemli ülkeler olduğunu anlatan Çağlayan, iki ülkenin ihracat, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri açısından çok büyük potansiyel oluşturduğunu vurguladı.

İki ülke yatırımları



Zafer Çağlayan, şöyle konuştu: “Kuveyt 2010-2014 Yatırım Planı ile toplam tutarı 130 milyar dolar olan 1100 adet projeyi kapsıyor. 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da yapılacağının açıklanmış olması, petrol ve doğalgaz fiyatlarının yeniden artmaya başlaması nedeniyle ülkedeki müteahhitlik yatırımları yeniden hız kazanmaya başladı. Katar’da önümüzdeki 5 yıl için planlanan 200 kadar yatırım projelerinin toplam tutarı yaklaşık 150 milyar dolar düzeyinde.”





Kuveyt öne çıkıyor



Kuveyt’in dış ticaretimizde fazla verdiğimiz bir ülke olduğunu belirten Çağlayan, şu değerlendirmeyi yaptı: “2009 yılında ihracatımız 214 milyon dolar, ithalatımız ise 184 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2010 yılında ise ihracatımız 412 milyon dolar seviyesine yükseldi, ithalatımız ise 11 aylık dönemde 192 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak, 2010 yılı ihracatımız yüzde 95.2 artış gösterdi. Kuveyt’te ülkemiz ihracatı açısından potansiyel arz eden sektörler başta demir çelik ürünleri olmak üzere inşaat malzemeleri, tarım, gıda ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, makine ve ekipmanları ve otomotiv yan sanayidir.”





Savunma sanayi de var



İki ülke arasında savunma sanayi alanında da son dönemlerde önemli işbirliklerine imza atıldığını dile getiren Zafer Çağlayan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türk firmaları özellikle Katar’da hücumbot, silah sistemleri, arazi ekipmanı, insansız araçlar, zırhlı araç, eğitim simülatörü, helikopter ve eğitim uçağı konularında iş yapıyorlar.”





Kuveyt’te hangi projeler gündemde



2011’de ihaleye çıkılacak 14 milyar dolarlık demiryolu ağı ve metro sistemi.

6.3 milyar dolarlık 36 bin konutluk Khairan Projesi.



5 milyar dolarlık, 9 bin 500 konutluk Sabah Al-Ahmad Future City Projesi’nin üstyapı işleri.



3 milyar dolarlık 18 bin konutluk Mutlaa Projesi.



2016 yılının son çeyreğine kadar tamamlanması öngörülen 15 milyar dolarlık yeni bir rafineri projesi.



8.4 milyar dolarlık 4 elektrik üretim tesisi, deniz suyu arıtma tesisi.



İhale süreci başlamış olan 5.2 milyar dolarlık Sabah Al-Salam Üniversite Kampüs projesi.





Katar’ın gündeminde hangi projeler var



4 milyar dolarlık 9 yeni stadyum inşası ile 3 stadyum yenilenecek.



50 milyar dolarlık metro ve hafif raylı sistem projesi.



Otel ve turizm altyapısı için 17 milyar dolar harcama yapılacak.



Yıllık 6 milyon konyteynır kapasitesine sahip olacak yeni Doha Limanı 6 milyar dolara mal olacak.



10 milyar dolar tutarındaki Urjan Kalkınma Projesi.



6.3 milyar dolarlık Lusail Kalkınma Projesi.



6 milyar dolar tutarındaki Ras Laflan Olafin Kompleksi Projesi.





77 milyar dolarlık ‘İpek Şehri’ne büyük ilgi var



Türk müteahhitlik firmaları, 77 milyar dolara mal olması öngörülen Kuveyt’in mega projesi Madinat Al Hareer’e (İpek Şehri) talip oldu. Önümüzdeki dönemde Kuveyt’te yapılacak mega projelerden öne çıkan 77 milyar dolarla henüz tasarım aşamasında olan Madina Al Hareer (İpek Şehri) Projesi büyük ilgi gördü. Bu proje, Türk teknik müşavirlerine, müteahhitlerine ve inşaat malzemesi ihracatçılarına önemli fırsatlar sunuyor. Türk iş adamları için hem ihracat hem ortak yatırımlar, hem de müteahhitlik hizmetleri açısından çok büyük potansiyel taşıyan Kuveyt ile Türkiye-Kuveyt Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı da bu gezide imzalanacak.





Çevre ülkelerdeki 142 Türk işadamı da gitti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Katar ve Kuveyt’e giden 358 işadamına bölgedeki yerleşik Türk girişimciler de eşlik ediyor. Geziye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Müteahhitler Birliği, İhracatçı Birlikleri, MÜSİAD, DEİK, İNTES, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, TÜGİAD, TÜMSİAD, KASİD gibi özel sektör çatı kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılıyor. Kuveyt ve Katar’da heyete katılacak yerleşik ve kendi imkanlarıyla gelen iş adamlarının sayısı da 142’yi buluyor. Böylelikle iki ülkedeki iş görüşmelerine 500’e yakın Türk işadamı katılıyor.





