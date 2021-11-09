Kuveyt Türk'ten 9 ayda 1,4 milyar TL net kâr

Kuveyt Türk, bu yılın ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka 2021 yılının ilk 9 ayında 1,4 milyar TL net kâr elde etti. Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre bankanın öz varlıkları ise 9,3 milyar TL, aktif büyüklüğü ise 186,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankanın toplanan fon büyüklüğü 2020 yıl sonuna göre yüzde 24 artışla 151,2 milyar TL’ye çıkarken, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 20 artışla 94,9 milyar TL’ye ulaştı.

Kuveyt Türk’ün cari fonlarının toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 56,9 olarak gerçekleşirken, ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 21,6’ye yükseldi. Kuveyt Türk, yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 19,67 seviyesine ulaştırdı.