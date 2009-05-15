Kuveyt Türk 44,7 milyon TL kâr elde etti

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2009 yılının ilk üç ayında 44,7 milyon lira net kar elde etti.



Kuveyt Türk'ten yapılan yazılı açıklamada, öz sermayesini yüzde 79 artışla 730 milyon liraya yükselten bankanın, 2009 yılı üçüncü ayı sonunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 4 milyar 408 milyon lira olan aktif toplamını, yüzde 34 artışla 5 milyar 897 milyon liraya çıkardığı kaydedildi.



Açıklamada, aynı dönemde, 3 milyar 660 milyon liraya olan nakdi krediler toplamının ise yüzde 12 artışla 4 milyar 115 milyon liraya yükseldiği ifade edildi.



Kuveyt Türk'ün cari ve katılma hesapları yoluyla topladığı fonlar ise 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 42 artış göstererek, 4 milyar 617 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankanın şube sayısı 113, personel sayısı da 2 bin 270 kişi oldu.

