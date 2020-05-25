Kuveyt’ten Türkiye'ye getirilen ve karantinaya alınmadan evlerine gönderilen işçilerin 30'unda Koronavirüs tespit edildi

Kuveyt’in Al Mutlaa şehrinde Kolin İnşaat bünyesinde çalışan ve Ankara’da karantinaya alınacakları söylenen 230 Türk işçi, son anda verilen bir kararla İstanbul'a indirildi. İstanbul’dan kendi imkânlarıyla memleketlerine dönen 230 kişiden Antalya ve Sivas’a giden 7 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kolin İnşaat'ın Kuveyt'in güneyinde, Al Mutlaa şehrinin ana yollarının ve ana altyapısının 2015'te başlayan yapım işi bir süre önce tamamlandı. Bunun üzerine şirket, 230 kişinin alacaklarını ödeyerek corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye toplu olarak gönderilmelerine karar verdi.

Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Şen'in haberine göre; Ankara'ya getirilip karantinaya alınacakları söylenen 230 kişi, son anda havada alınan ani bir kararla İstanbul'a indirildi. Hiçbir karantina uygulana tabi tutulmadan Türkiye'nin dört bir yanına giden işçilerden Antalya ve Sivas'a giden 7 kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı.

Evine ulaştı, hastaneye kaldırıldı

230 kişi arasında yer alan ve yaklaşık 5 yıldır Kuveyt'te elektrik ustası olarak çalışan bir çocuk babası 48 yaşındaki Murat Gündüz, İstanbul'dan aynı gün bittiği otobüsle memleketi Antalya'ya 21 Mayıs'ta sabah saatlerinde ulaştı.



Muratpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğinde son derece halsiz ve bitkin olduğu gözlenen Murat Gündüz, yaklaşık 2 saat sonra fenalaşınca eşi Mehtap Gündüz ve yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Gündüz'ün tedavisi devam ediyor.

"Yaklaşık 20 kişinin testi pozitif çıktı"

Covid-19 testi pozitif çıkınca kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Murat Gündüz şunları söyledi: "Türkiye'ye gelmeden 5-6 gün önce nefes darlığı ve öksürük nedeniyle revire çıktım. Hastaneye götürülmek üzere ambulans istendi, ancak gelmedi.

20 Mayıs'ta ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktık. Bize, Ankara'da 14 gün süre ile karantinaya alınacağımız söylendi. Uçağa bindik, uçak tıklım tıklım doluydu. Bizim şirketten 230 kişi vardı.

* Ancak, ayrı iki şirketten de insanlar olduğunu duydum. Uçak Ankara yakınlarına geldiği sırada bir anons yapılarak rotanın İstanbul'a döndüğü söylenince büyük şok yaşadık.

İstanbul'a inmeden uçakta ateşimiz ölçüldü. İndikten sonra da aynı gün akşam saatlerinde otobüse binerek Antalya'ya gittim.

"Eve ulaştıktan kısa bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldım. Yapılan testim pozitif çıktı. Şu an eşim ve oğlum evde karantina altındalar.

Benim tedavim ise sürüyor. Bizim gurupta bulunan arkadaşlardan Sivas, Bursa ve Ordu'ya giden yaklaşık 20 kişinin testinin pozitif çıktığını öğrendim. Lütfen acil önlem alınsın, çok kişi pozitif çıkabilir. Bu kişiler hastalığı çevrelerine bulaştırmış olabilirler."