Kuveyt'teki cami saldırısında şüpheliler gözaltına alındı

Kuveyt'de bir Şii camiinde yapılan ve 27 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Kuveytli yetkililer, güvenlik güçlerinin dün Şii camiinde 27 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştirdiği iddiası ile birçok kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Al Jazeere'de yer alan habere göre, yetkililer, Şii camiine yapılan ve 27 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştirdiği iddiası ile bazı kimseleri gözaltına aldığını açıkladı. Bir yetkili, çok fazla kişinin şüpheli oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında bombalı saldırıda kullanılan kamyonetin sahibi de var.

Ülke ayrıca ülkedeki petrol bölgelerinde güvenliğin üst seviyeye çıkardı.

IŞİD, 200’den fazla insanın da yaralandığı saldırıyı üstlendi. Suudi Arabistan’da da geçen Mayıs ayında genellikle Şiilerin gittiği camilere benzer saldırılar olmuştu.

Aynı gün Tunus’ta bir plajda gerçekleşen silahlı saldırıda da 37 kişi ölmüştü. Başkent Tunus'taki Ulusal Bardo Müzesi'ne 18 Mart Çarşamba günü düzenlenen ve IŞİD’in üstlendiği saldırıda 20'si turist, biri güvenlik görevlisi, ikisi saldırgan 23 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.