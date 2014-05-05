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Dünya

Kuveyt, sokak köpeklerini sınır dışı ediyor

Kuveyt'in sokak köpeklerini toplayarak, yurt dışına göndermeyi hedeflediği bildirildi

05 Mayıs 2014 19:44

Kuveyt'in ülkedeki başıboş köpekleri toplayarak, sağlık kontrolleri ve tedavilerinin ardından yurt dışına göndermeyi hedeflediği bildirildi.

Kuveyt Televizyonu'nun haberine göre, Tarım ve Balıkçılık İdaresi Başkanı Şakir Avad, yerleşim birimlerinde bulunan sokak köpeklerinin yakalanıp, hasta olanların tedavi edilmesi ve daha sonra yurt dışına gönderilmesi için bir şirketle anlaşma imzalamayı planladıklarını belirtti. Bu konudaki çalışmaların tamamen hükümet denetiminde olacağını ve köpeklerin sadece isteyen ülkelere gönderileceğini vurgulayan Avad, şunları kaydetti: "Göndermeden önce sokak köpeklerinin tüm rehabiltasyon ve tedavi işlemleri Kuveyt'te yapılacak. Köpeklerin yurt dışına gönderilmesi konusunda uluslararası hayvan haklarına aykırı bir durum olmayacak. Sokak köpekleriyle ilgili bu projenin gerçekleşmesi için bir şirketle anlaşmayı planlıyoruz."

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