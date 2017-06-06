Kuveyt Katar krizinde arabuluculuğa soyundu

"Terör örgütlerine desteği" nedeniyle Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a, Yemen, Maldivler ve Libya'nın doğusundaki hükümetin de katılmasıyla Katar krizi büyüyor. Kuveyt ise Körfez'de 1991 yılındaki savaştan bu yana yaşanan en büyük diplomatik krizi çözmek için kolları sıvadı.

Bölgedeki en büyük ABD üssüne sahip ülke olan Katar'ın ABD'nin diplomatik çıkarları için ise önemi büyük. 10 bin Amerikan askerinin bulunduğu Katar'daki üs ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelesinde büyük önem taşıyor.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani diyalog çağrısında bulunurken, ABD ile ilişkilerin güçlü kalmaya devam edeceğini söyledi.

Doha merkezli El Cezire televizyon kanalında konuşan bakan "ABD ile ilişkimiz stratejik" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti "Anlaşamadığımız noktalar var ancak işbirliği yaptığımız alanlar ihtilaflardan fazladır."

Katar Dışişleri Bakanı ayrıca Kuveyt emirinin kendisini arayarak Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Tani'nin krizle ilgili yapmayı düşündüğü konuşmayı krizi çözmesine zaman tanıması için ertelemesini istediğini aktardı.

Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar, Rusya, Kuveyt ve Suudi Arabistan liderleriyle dün gece telefonda görüşerek Katar konusundaki son gelişmeleri ele aldığı ve diyalogun önemini vurguladığı bildirildi.

Terörist gruplara arka çıkmakla suçlanıyor

Diplomatik ilişkileri kesme kararı sonrası Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada Katar, IŞİD ve El Kaide gibi grupları desteklemekle ve Bahreyn'de ve Suudi Arabistan'ın Şii bölgesi Katif'te İran'ın desteklediği terörist gruplara arka çıkmakla suçlanmıştı.

Açıklamada, "Katar bölgede istikrarı tehdit eden Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide'nin de dahil olduğu birçok terörist ve mezhepçi grubu kucaklıyor ve sahip olduğu medya ile bu grupların mesajlarının ve planlarının sürekli tanıtımını yapıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Katar'ın bölge ülkeleri tarafından izole edilmesi krizi ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden birkaç hafta sonra gerçekleşti. Trump ziyaretinde aşırı İslamcılığa karşı birlikte hareket edilmesi çağrısı yapmıştı. Kriz öncesi Doha ve komşuları arasındaki gerginlik de tırmanmış, Katar kendisine karşı ortak planlanan bir medya kampanyası olduğu suçlamasında bulunmuştu.

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Reuters/AFP/SSB/BS