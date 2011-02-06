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Dünya

KUVEYT İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ KUVEYT (A.A)

06 Şubat 2011 20:27

-KUVEYT İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ KUVEYT (A.A) - 06.02.2011 - Kuveyt İçişleri Bakanı Şeyh Cebir El Halit El Sabah, ülkede Tunus ve Mısır'dakilere benzer protesto gösterilerinin yapılması çağrıları dahil olmak üzere artan siyasi gerginlik üzerine görevinden istifa etti.  Resmi KUNA ajansının haberinde, El Sabah'ın istifasının kabul edildiği ve İçişleri Bakanlığına Kuveyt emirinin kuzeni Şeyh Ahmet El Hamud El Sabah'ın getirildiği bildirildi. El Sabah, yasadışı içki satışından tutuklanan bir kişinin, göz altındayken polis işkencesiyle öldürüldüğü iddiaları nedeniyle siyasi eleştirilerin hedefi haline gelmişti.  Kuveyt'te muhalif gruplar son aylarda petrol zengini ülkede yolsuzluk iddiaları ve siyasi özgürlüklerin daraltılmasına yönelik girişimler nedeniyle Kuveyt hükümetine baskıyı artırmışlardı.

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