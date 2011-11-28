-Kuveyt hükümeti Emir'e istifasını sundu KUVEYT (A.A) - 28.11.2011 - Kuveyt hükümeti, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah'a bugün istifasını sundu. Muhalefetten Halid el Sultan adlı milletvekili, parlamentodan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuveyt hükümetinin istifasını sunduğunu, istifanın Emir tarafından kabul edildiğini belirtti. Milletvekili, parlamento feshedilmeden önce yeni başbakanın atanmasını beklediklerini kaydetti. Kuveyt'teki muhalif gruplar gece boyunca protesto çağrısında bulunmuştu. Kuveyt meclisinin bugün, muhalefet milletvekillerinin çabasıyla hakkında büyük yolsuzluk iddiaları bulunan başbakanın sorgulanmasını tartışacağı bildirilmişti. Kuveytli protestocular bu ayın ortalarında, bir kararnameyle yetkililerin, devlet fonlarını yurt dışındaki bankalara transfer ettiği söylentileri üzerine kısa süre parlamentoyu işgal etmişti.