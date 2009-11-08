Kuveyt Emiri’ne özel ‘Gümüş’ dizisi yayını

İSEDAK toplantısı için İstanbul’a gelen ve 10 Kasım'a kadar Ritz-Carlton’da konaklayacak olan Kuveyt Emiri El Sabah için pekçok hazırlık yapıldığı öğrenildi. Emir'in yanında gelen konuklar “Gümüş” dizisini kaçırmamak için kalacakları odalardaki televizyonlarda, Kuveyt kanallarının da olmasını istedi.



Daimi Başkanlığını Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yaptığı İSEDAK toplantısı; İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Katar Emiri El Tani, Kuveyt Emiri El Sabah, Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, Bahreyn Veliahtı El Halife ve Ürdün Başbakanı Maruf El Bahit gibi çok sayıda devlet ya da hükümet başkanını biraya getiriyor.



Bu toplantılar kapsamında beraberindeki heyetle birlikte İstanbul’a gelen Kuveyt Emiri El Sabah, Ritz-Carlton’a yerleşti. 10 Kasım’a kadar burada konaklayacak Emir için pekçok hazırlık yapıldığı öğrenildi. Yanlarında yüzlerce bavulla gelen konuklar, kendi ülkelerinde çok popüler olan ve büyük bir ilgiyle izlenen “Gümüş” dizisini kaçırmamak için oteldeki televizyonlarda Kuveyt kanallarının da olmasını istediklerini belirtti. Geçen yıl da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kuveyt Emiri El Sabah, Boeing 747 tipi özel uçağıyla Türkiye’ye gelmiş ve kendini evinde hissedebilmek için aşçısı ve yemek malzemeleriyle birlikte sevdiği ve kullandığı eşyalarını hatta koltuk takımını bile beraberinde getirmişti.



Ayrıca Şeyh, resmi ziyaretlerin ardından gittiği Bodrum’da Kempinski Barbaros Bay Hotel’e yerleşmiş, o süreçte de otele müşteri kabul edilmemişti.



Konuklar için otelin tuvaletleri bile değişti



The Ritz-Carlton'da Arap misafirlerin istekleri doğrultusunda, odalarda 250 bin Euro değerinde birçok değişiklik yapıldı.



Kuveyt delegasyonu otelin daha önce aktör Bruce Willis'in de kaldığı Presidential Suite'inde kalıyor. Birleşik Arap Emirlikleri delegasyonu ise otelin, RC Suite'inin de dahil olduğu 12 ve 14. katlarında konaklıyor. Misafirler yanlarında özel aşçılarını ve hizmetçilerini de getirdiler. Arap misafirlerin istekleri doğrultusunda, konaklayacakları hafta sonu için odaların tentelerinden tuvaletlerine kadar 250 bin euro değerinde birçok değişiklik yapıldı.



Presidential Suite'in terasına Boğaz manzarasının keyfini daha iyi çıkartabilmeleri için özel ısıtıcılar yerleştirildi.

