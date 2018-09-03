T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuveyt Emiri Katar krizini görüşmek için ABD'ye gidiyor

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile "Katar krizi"ni görüşmek üzere bugün ABD'ye gidecek

03 Eylül 2018 11:05

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile \"Katar krizi\"ni görüşmek üzere bugün ABD\'ye gidecek.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şeyh Sabah\'ın çalışma ziyaretinde bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede, ABD ile Kuveyt arasındaki, ticaret ve yatırım ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ele alınacağı belirtildi. İki ülke liderinin, bir yıldır süren Katar krizinin masaya yatırması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAKuveyt Emiri SabahABD Başkanı Donald TrumpABDBeyaz Saray Basın SözcülüğüTrumpSabahAçıklamadaKuveytKatar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24