Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre El-Sabah, 7-8 Nisan'da Türkiye'ye ziyaretini gerçekleştirecek.

"İki ülke arasında işbirliği"

8 Nisan'da Ortak Komite’nin (İOK) ikinci toplantısı düzenleneceği belirtildi. Bakanların eş-başkanlıklarında Türkiye-Kuveyt İşbirliği için yapılacak toplantıda, iki ülke arasında işbirliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde atılacak olan ortak adımların ele alınması ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. (İHA)