Kuveyt bu yıl ikinci kez sandık başında

Kuveyt'te halk bugün, bir yıl içinde ikinci kez parlamento seçimi için sandık başına gidiyor.



Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, milletvekillerinin Başbakan Şeyh Nasır El Muhammed El Sabah'ı kaynakları suistimal etmekle suçlayarak hakkında gensoru istemeleri üzerine, meclisi mart ayında feshetmişti.



Gensorunun, emirin yeğeni olan başbakan hakkında ülkede siyasi bir tabu olan tahkikat açılmasına yol açmasından korkuluyordu.



Dünyanın dördüncü büyük petrol ihracatçısı Kuveyt'te siyasi parti bulunmuyor.



Hükümetin ekonomik planlarına karşı çıkan İslamcılarla aşiret şahsiyetlerinin yeni mecliste de çoğunluğa sahip olması bekleniyor.



Yeni seçilecek meclisin, mali sektörün küresel krizle başa çıkmasına yardım etmede çok önemli olan 5 milyar dolarlık teşvik paketini onaylaması bekleniyor.



Şimdiye kadar meclise giremeyen kadınlar, halkın bu seçimde kendilerine şans tanıyacağına inanıyorlar.



2005'te çıkarılan bir yasayla kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinden sonra 3 kadın bakan olarak atanmıştı.

