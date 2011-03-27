-KUVEYT, BAHREYN'DE ARABULUCULUK YAPACAK MANAMA (A.A) - 27.03.2011 - Bahreyn'deki muhalif Şii bloku Vefak, ülkedeki siyasi krizi aşmak için Kuveyt'in hükümetle aralarında arabuluculuk yapmasını kabul ettiğini bildirdi. Vefak üyesi Casim Hüseyin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Sabah'ın Bahreyn'deki Sünni iktidarla Şii muhalif grupları arasında aracılık teklif ettiğini belirtti. Reuters'a yaptığı açıklamada ''Dış bir unsuru katma fikrini memnuniyetle karşılıyoruz'' diye konuşan Hüseyin, müzarekerelerin, Körfez birlikleri ülkeye girmeden önce Bahreyn Veliaht Prensi Şeyh Salman bin Hamad el Halife tarafından vurgulanan ve ''seçilmiş bir hükümet'' gibi hususları içeren konuları kapsaması gerektiğini söyledi.