Kuveyt Askeri Ataşesi darbe girişimini öğrenip uyumuş

Darbe girişimi başarısız olunca Almanya’ya kaçarken Suudi Arabistan güvenlik güçlerince yakalanan ve Türkiye’ye getirilen Kuveyt Askeri Ataşesi Mikail Güllü, 'FETÖ'cü olduğu iddiasını reddetti. Güllü, darbe girişimini WhatsApp'tan öğrendiğini ve büyükelçiyi bilgilendirdiğini söyledi. Güllü ifadesinde "Gidip uyudum. Sabah kahvaltı ederken internetteki haberlerde ismimi gördüm" dedi.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da sivillere kurşun yağdıran eski Tuğamiral Sinan Sürer'in 2015 Kasım ayında kurduğu ortaya çıkan “Ataşeler” isimli WhatsApp grubunda, Türk büyükelçiliklerinde görevli askeri ataşelere 15 Temmuz gecesi saat 21.40'da, “Arkadaşlar TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarınıza derhal iletin” şeklinde mesaj attığı belirlenmişti. Bunun üzerine ataşeler de talimatı yerine getirmek için harekete geçerken, bu isimlerden Güllü'nün saat 21:48'de grupta, “Anlaşıldı Komutanım. Kuveyt” şeklinde mesaj paylaştığı tespit edildi. Mesajla birlikte Güllü'nün de büyükelçiliği devralmak için harekete geçtiği anlaşıldı.

Büyükelçiden öğrenmiş

İfadesinde kalkışmayı Kuveyt Büyükelçisi'nden öğrendiğini iddia eden Güllü, “Büyükelçi beni aradı, 'Albayım Ankara üzerinde uçaklar alçaktan uçuyormuş, bir bilginiz var mı?' diye sordu. Ben de bunun üzerine 'hayır efendim herhangi bir bilgim yok' karşılığını verdim. Daha sonra ofisime geçtim, televizyonu açtım, TRT binasına girildiğini gördüm. İdari ataşem kripto sistemimize Genelkurmay'dan herhangi bir mesaj gelip gelmediğine baktı ve 'Onunla ilgili herhangi bir mesaj yok' dedi” ifadelerini kullandı.

Sadece bilgilendirmiş

Ataşeler isimli WhatsApp grubundan ataşelerin “Türkiye'de ne oluyor?” şeklinde soruların sorduğunu aktaran Güllü, İstihbarat Başkanı (Sinan Sürer), 'arkadaşlar ordu yönetime el koydu, muhataplarınıza bildirin' gibi bir şey söyledi. Ben de 'anlaşıldı komutanım' yazdım. Ama emredersin anlamında değil, yani muhataplarımıza ileteceğiz anlamında söyledim. Sayın büyükelçiyi aradım ve 'darbe olduğuna dair bir şey var, ama ilerleyen saatlerde sizi bilgilendiririm' dedim. Sadece bilgilendirme amaçlı aradım” şeklinde konuştu.

"Almanya'ya gidecektim"

Gelişmeleri bir süre takip ettiğini daha sonra uyuduğunu anlatan Güllü, Suudi Arabistan'da yakalanmasını ise şöyle anlattı: “Sabah haberlerde atama listesinde adımı gördüm. Gelip ilgim olmadığını anlatmayı düşündüm. Ama bu şartlarda kendimi ifade edemeyeceğimi düşündüm. Bu nedenle Almanya'ya gitmeye karar verdim. Suudi Arabistan'da durdurdular beni. Diplomatik personel olduğumu söyledim ve biraz direndim. Ancak kavga edecek durumum da yoktu. Suudi Arabistan yetkilileri ertesi gün beni uçakla Türkiye'ye getirdiler ve polise teslim ettiler.”

"Bana hiçbir getirisi yok"

'FETÖ' ile bir bağının olmadığını savunan Güllü, cuntacıların atama listesinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü olarak yer almasına ilişkin soru üzerine ise şöyle konuştu:

“Zorunlu hizmetimi tamamlayınca emekli olmayı düşünen bir insandım. Belki bana sempati duyan birileri beni listeye eklemiş olabilir. Öbür taraftan bu listeyi kimin hazırladığını da bilmiyorum, yani hakikaten sevmeyen biri de alıp sokuşturmuş olabilir. Ayrıca Katar ailesinden bana çok yüklü miktarda paralı şeyler teklif edeceklerdi. Kuveyt'te çok iyi bir çevrem vardı. Böyle bir imkan varken bugün bana Makine Kimyayı verseler ben zaten gitmem ki. Bana hiçbir getirisi yok.”