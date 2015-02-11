Küvete düşen iPhone Rus kadını öldürdü!

Rusya’da meydana gelen bir ev kazası 24 yaşındaki Rus öğrencinin hayatına mal oldu. Şarj olan iPhone’u içi su dolu küvete düşen 24 yaşındaki talihsiz kadın feci şekilde can verdi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, banyo yaptığı sırada şarjda olan iPhone’nunun küvete düşmesi üzerine elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki Eugenia Sviridenko, ev arkadaşı tarafından bulundu. Ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Sviridenko, hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının ev arkadaşı Yevgenia Sviridenko, Rusya'da yayın yapan Pravda gazetesine verdiği demeçte, Pazartesi günü meydana gelen kazayı “İçeriye girdiğimide onu küvette hareketsiz olarak yatarken buldum ve hemen onu küvetin içinden çıkardım. Sviridenko'yu sudan çıkardığımda vücudu elektrik şoku nedeniyle hala titriyordu” sözleriyle anlattı.

Yetkililer, Sviridenko’nun ölmeden hemen önce akıllı telefonuyla sosyal medya hesabını kullandığına ve bu esnada meydana gelen bir kaza sonucu şarjda olan telefonun suya düşerek elektrik akımına sebep olduğuna inanıyor.