-KUTUPTA YENİ TİCARİ YOLLAR MOSKOVA (A.A) - 04.08.2011 - Rusya, Kuzey Kutbu'nda buzların erimesi nedeniyle yeni ticari yollarının açıldığını bildirdi. Rusya İklim İzleme Ajansından yapılan açıklamada, Kuzey Kutbu'nda bu yaz buzların rekor düzeyde erimesi nedeniyle Asya ile Batı ülkeleri arasında yeni ticaret rotasının açıldığı belirtildi. Kuzey Kutbu'nun 1936 yılından bu yana geçen yıl en sıcak üçüncü yazını yaşadığı ifade edilen açıklamada, buzların yüzde 56 oranında daha fazla eridiği kaydedildi. Açıklamada, ''Ağustos ayından bu yana buzkıran kullanmadan hemen hemen her rotada ulaşım açık'' denildi.