'Kutuplaşmanın önlenmesi artık çok zor'

T24 - Türkiye'de Ankara'nın zirvesinde gerçekleşen görüşme ve gözaltılar dünya basının da gündeminden düşmüyor. BBC bugün (25 Şubat 2010) yayınladığı bir yorumda, kutuplaşmanın önlenmesinin artık zor olduğunu yazdı.



"Balyoz" darbe planı çerçevesinde yaşanan gözaltılar ve soruşturma dünya basınında yankı uyandırmaya devam diyor.



Bugün Ankara'nın zirvesindeki görüşmeyi dünyanın önde gelen yayın kuruluşları da yakından takip etti. Ajanslar ve haber kanalları gelişmeleri "son dakika" ibaresi ile duyurdu.



BBC'nin internet sitesinde yayınlanan makalede son yaşanan gelişmeler için, "Adalet mi, intikam mı?" denirken, kutuplaşmanın daha da artmasının önlenmesi olasılığının şu an itibariyle zayıf gibi göründüğü de savunuldu.



Roger Hardy imzalı, "Türk ordusu, rahatsızlık verici kavşakta" başlıklı makalede, Türk ordusu ile AKP arasında hiç bir zaman fazla bir "sevgi" olmadığı görüşünü dile getiren Hardy, generallerin AKP'nin, ülkenin laik sistemini altüst etmek için "gizli bir gündem"inin olduğuna inandığını öne sürdü.



AKP'nin de ordunun, Türkiye'nin AB üyeliği için esas olan demokratik reformlar konusunda "engel" oluşturduğunu düşündüğünü de savunan BBC, darbe iddialarının ve bu haftaki gözaltı ve tutuklamaların "gerginlikleri yeni bir düzeye çıkarttığı"nı belirtikten sonra şöyle devam etti:



"Bunlar, katı laik ordu ile İslamcı kökleri olan iktidardaki bir partinin barışçıl bir biçimde yan yana yaşayıp yaşamayacağı gibi temel soruları gündeme getiriyor.



Türkiye'nin Batılı müttefikleri açısından da ülkenin nereye yöneldiğine ilişkin kaygılandırıcı soruları da gündeme getiriyor."



Ordu olmazsa modern Türkiye de varolmazdı



BBC, anketlerin de daima ordunun en çok güvenilen kurum olduğunu gösterdiğini, ordunun 1. Dünya Savaşı'nın ardından üstlendiği rolü olmasa, modern Türkiye'nin de var olmayacağını belirtti.



Askerlerin 1960 yılından bu yana gerçekleştirdikleri darbeleri anımsattıktan sonra "Ancak 2002 yılında Sayın Erdoğan ve AKP'nin seçim zaferi, generaller için tümüyle yeni bir meydan okuma oluşturdu" yorumunu yapan BBC, önceki hükümetler aksine, AKP'nin tek başına iktidar olmayı başardığını, Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik reformlar ile hem yurt içinde ve dışında alkış topladığını kaydetti.



CNN saniye saniye duyurdu



Amerikan CNN televizyonu da gelişmeleri saniye saniye duyurdu ve yayınında analistlerin yorumlarına da yer verdi.



Bültenlerinde gelişmelere geniş yer ayıran Arapça yayın yapan El Cezire televizyonu da 2003 yılında darbe planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kadar subayın çoğunun resmen suçlandığını hatırlattı. İddialar ve Ergenekon davası ayrıntılı şekilde anlatıldı.



Kapatma davası ihtimali zor



İngiliz Independent gazetesi, yorum yazısında "Ordu ne yapacak" sorusuna yanıt aradı. AKP hakkındaki yeni kapatma davası açılacağı söylentilerine değinen gazete, bu olasılığa ihtimal vermediğini yazdı.