Kütüphanelere yönetmeliğe aykırı müdür atandı; tam puan alan aday sözlüde elendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yönetmeliğe aykırı olarak kütüphaneci olmayan toplam 31 kişiyi Kütüphane Müdürü olarak atadı. Yazılı sınavda 100 tam puan alan aday sözlüde elendi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kütüphaneci olmayan 17’si asil 14’ü yedek toplam 31 kişiyi Kütüphane Müdürü kadrolarına atadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Sınavdan 100 tam puan, ve yüksek puanlar alan 30 kütüphaneci sözlüden düşük puanlar verilerek elenirken, kütüphaneci olmayanlar yönetmeliğe aykırı olarak müdür atandı” dedi.



Kütüphane Müdürlüğü için 93 kadronun açıldığını, yazılı sınavı 142 kişinin geçtiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, şöyle konuştu:

,“Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde kütüphane müdürü atanabilmek için ‘kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak’ hükmü bulunmaktadır. Yine yönetmelikte ‘Yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları’ atanabilmekte. 93 kadro için 142 kütüphanecinin başarılı olduğu sınavda sözlü ile elenen kütüphaneciler yerine kütüphaneci olmayan 17 kişi atanmıştır. Mevzuata aykırı bu atamalar durdurulmalıdır.” .

ı. Yazıdan 100 tam puan, 97,20 gibi yüksek puan alan kütüphaneciler düşük sözlü puanlarıyla elenirken; yazılıdan 76,60 - 78,72 gibi puan alan kütüphaneci olmayanlar müdürlüklere atandı”