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Dünya

Kütüphaneden aldığı kitabı 48 yıl sonra iade etti; gecikme bedeli 80 bin lira!

03 Ekim 2020 16:42

İngiltere'de bir kütüphaneden 'Thomas the Tank Engine' kitabı ve Learning in Colour' serisinden bir eser, 48 yıl sonra ödünç alındıkları kütüphaneye iade edildi. Gecikme bedelinin 80 bin TL olduğu açıklandı

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