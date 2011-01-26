Kütüphanedeki atmaca hala yakalanamadı

T24

Atmaca, birkaç gün önce ABD’nin en eski kültürel binası olan Kongre Kütüphanesi’nin açık bir penceresinden içeri girdi. Kütüphanenin yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kubbesinin altında gezinen atmaca, ilk çabalara hiç tepki vermedi ve kitapların arasına tünedi.Yetkililer, iPhone’a atmaca sesleri yükleyerek yırtıcı kuşu yönlendirmeye çalıştı ancak bu çaba bir sonuç vermedi. Günler süren çabaların ardından çaresiz kalınınca, vahşi doğa uzmanları çağrıldı.Kütüphanenin blog sitesinde, atmacanın sağlık durumunda bir sorun olmadığı ve kitaplara zarar vermediği açıklandı.